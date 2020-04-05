الشيوخي يُحذر من مخاطر تهريب البيض وبعض السلع والعمال إلى إسرائيل

وأوضح الشيوخي، أن السقف السعري لطبق البيض وزن 2 كيلو للمستهلك 18 شيكلاً، وفق ما أقرته وزارتا الزراعة والاقتصاد الوطني الفلسطيني، وأن عدداً من التجار المهربين، يقومون بتهريب البيض، وبعض السلع إلى إسرائيل داخل الخط الأخضر تحت حماية وبصر جيش الاحتلال، وما يسمى بحرس الحدود والشرطة الإسرائيلية، وذلك من خلال تسهيل عمليات التهريب للسلع وللعمال، بفتح البوابات، وخصوصاً في شمال الضفة الغربية في بلدة شويكة وفي قلقيلية وطولكرم، وبعض المحافظات في الوسط، وجنوب الضفة الغربية، ومن الثغرات والفتحات التي تم فتحها بجدار الفصل العنصري، تحت بصر وعلم الاحتلال، لتسهيلات التنقل والنقل لنقل الفيروس من داخل الكيان الإسرائيلي ومن المستعمرات والمستوطنات الاحتلالية المقامة فوق اراضي الدولة الفلسطينية المحتلة عام 67 إلى تجمعاتنا السكانية الفلسطينية.



وأضاف الشيوخي، أن الاحتلال يهدف إلى ضرب وإفشال كل الجهود الفلسطينية التي تبذل من أجل حماية ووقاية شعبنا من فيروس (كورونا) وضرب المناعة الصحية لشعبنا من خلال تهريب السلع، وتهريب العمال؛ لتصدير الفيروس من دولة الكيان الإسرائيلي من خلال عمالنا، ومن خلال المهربين لمناطقنا الفلسطينية.



وفي نفس الإطار، أشادت رئيسة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة نابلس، الدكتورة فيحاء البحش بالجهود الكبيرة، التي تبذلها جهات الاختصاص لمكافحة استمرار ظاهرة التهريب، وحماية المستهلك من الاحتكار والتلاعب بالأسعار.



ومن جانبه، حذر رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة جنين، علي أبو بكر، من محاولات بعض الشركات والموردين والتجار لاحتكار بعض السلع الأساسية، ومحاولات التلاعب بالأسعار في ظل هذه الظروف الصعبة.



ومن جانبه، قال رئيس اتحاد الفلاحين في محافظة جنين، نائل براهمة: إن التهريب يضر بالاقتصاد الوطني، ويضر بالصحة العامة، ويضر بحقوق المستهلكين.



ودعا إلى زيادة دعم وتعزيز وتمكين المزارعين في كافة المجالات الزراعية، من اجل حماية الأرض، وحماية الاقتصاد الوطني.

رام الله - دنيا الوطنحذر رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، وأمين عام اللجان الشعبية، المهندس عزمي الشيوخي، من مخاطر استمرار ظاهرة تهريب البيض، وبعض السلع، وتهريب العمال إلى داخل الخط الأخضر، وإلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية.