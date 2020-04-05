شؤون فلسطينية

الشيوخي يُحذر من مخاطر تهريب البيض وبعض السلع والعمال إلى إسرائيل

الشيوخي يُحذر من مخاطر تهريب البيض وبعض السلع والعمال إلى إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
حذر رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، وأمين عام اللجان الشعبية، المهندس عزمي الشيوخي، من مخاطر استمرار ظاهرة تهريب البيض، وبعض السلع، وتهريب العمال إلى داخل الخط الأخضر، وإلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية.

وأوضح الشيوخي، أن السقف السعري لطبق البيض وزن 2 كيلو للمستهلك 18 شيكلاً، وفق ما أقرته وزارتا الزراعة والاقتصاد الوطني الفلسطيني، وأن عدداً من التجار المهربين، يقومون بتهريب البيض، وبعض السلع إلى إسرائيل داخل الخط الأخضر تحت حماية وبصر جيش الاحتلال، وما يسمى بحرس الحدود والشرطة الإسرائيلية، وذلك من خلال تسهيل عمليات التهريب للسلع وللعمال، بفتح البوابات، وخصوصاً في شمال الضفة الغربية في بلدة شويكة وفي قلقيلية وطولكرم، وبعض المحافظات في الوسط، وجنوب الضفة الغربية، ومن الثغرات والفتحات التي تم فتحها بجدار الفصل العنصري، تحت بصر وعلم الاحتلال، لتسهيلات التنقل والنقل لنقل الفيروس من داخل الكيان الإسرائيلي ومن المستعمرات والمستوطنات الاحتلالية المقامة فوق اراضي الدولة الفلسطينية المحتلة عام 67 إلى تجمعاتنا السكانية الفلسطينية.

وأضاف الشيوخي، أن الاحتلال يهدف إلى ضرب وإفشال كل الجهود الفلسطينية التي تبذل من أجل حماية ووقاية شعبنا من فيروس (كورونا) وضرب المناعة الصحية لشعبنا من خلال تهريب السلع، وتهريب العمال؛ لتصدير الفيروس من دولة الكيان الإسرائيلي من خلال عمالنا، ومن خلال المهربين لمناطقنا الفلسطينية.

وفي نفس الإطار، أشادت رئيسة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة نابلس، الدكتورة فيحاء البحش بالجهود الكبيرة، التي تبذلها جهات الاختصاص لمكافحة استمرار ظاهرة التهريب، وحماية المستهلك من الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

ومن جانبه، حذر رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة جنين، علي أبو بكر، من محاولات بعض الشركات والموردين والتجار لاحتكار بعض السلع الأساسية، ومحاولات التلاعب بالأسعار في ظل هذه الظروف الصعبة.

ومن جانبه، قال رئيس اتحاد الفلاحين في محافظة جنين، نائل براهمة: إن التهريب يضر بالاقتصاد الوطني، ويضر بالصحة العامة، ويضر بحقوق المستهلكين.

ودعا إلى زيادة دعم وتعزيز وتمكين المزارعين في كافة المجالات الزراعية، من اجل حماية الأرض، وحماية الاقتصاد الوطني.

أخبار ذات صلة

مركز حقوقي لبينت: مقايضة المواقف السياسية بمطالب إنسانية مرفوضة

مركز حقوقي لبينت: مقايضة المواقف السياسية بمطالب إنسانية مرفوضة

عائلة الطفل مؤيد تُناشد الرئيس إنقاذ حياته.. سرطان بجذع النخاع

عائلة الطفل مؤيد تُناشد الرئيس إنقاذ حياته.. سرطان بجذع النخاع

الخارجية: اطفال فلسطين عنوان مستقبلنا ومفتاح حريتنا

الخارجية: اطفال فلسطين عنوان مستقبلنا ومفتاح حريتنا

وزارة الأسرى: 200 من الأسرى الأطفال يفتقدون لأدنى مقومات الرعاية الصحية

وزارة الأسرى: 200 من الأسرى الأطفال يفتقدون لأدنى مقومات الرعاية الصحية

وزير الزراعة يُقرر تمديد سريان صلاحية تراخيص الصيدليات والمستودعات البيطرية

وزير الزراعة يُقرر تمديد سريان صلاحية تراخيص الصيدليات والمستودعات البيطرية

جامعة غزة تُصدر قرارات خاصة بالفصل الدراسي الحالي

جامعة غزة تُصدر قرارات خاصة بالفصل الدراسي الحالي

الخضري: أطفال فلسطين يمثلون 50% من المجتمع ويعانون الحصار ومحرومون من حقوقهم

الخضري: أطفال فلسطين يمثلون 50% من المجتمع ويعانون الحصار ومحرومون من حقوقهم

الاحتلال يقتحم منزل أمين سر حركة فتح بالقدس ويُسلّم عائلته استدعاء له

الاحتلال يقتحم منزل أمين سر حركة فتح بالقدس ويُسلّم عائلته استدعاء له

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

مركز حقوقي لبينت: مقايضة المواقف السياسية بمطالب إنسانية مرفوضة

مركز حقوقي لبينت: مقايضة المواقف السياسية بمطالب إنسانية مرفوضة

عائلة الطفل مؤيد تُناشد الرئيس إنقاذ حياته.. سرطان بجذع النخاع

عائلة الطفل مؤيد تُناشد الرئيس إنقاذ حياته.. سرطان بجذع النخاع

الخارجية: اطفال فلسطين عنوان مستقبلنا ومفتاح حريتنا

الخارجية: اطفال فلسطين عنوان مستقبلنا ومفتاح حريتنا

وزارة الأسرى: 200 من الأسرى الأطفال يفتقدون لأدنى مقومات الرعاية الصحية

وزارة الأسرى: 200 من الأسرى الأطفال يفتقدون لأدنى مقومات الرعاية الصحية

وزير الزراعة يُقرر تمديد سريان صلاحية تراخيص الصيدليات والمستودعات البيطرية

وزير الزراعة يُقرر تمديد سريان صلاحية تراخيص الصيدليات والمستودعات البيطرية

الشيوخي يُحذر من مخاطر تهريب البيض وبعض السلع والعمال إلى إسرائيل

الشيوخي يُحذر من مخاطر تهريب البيض وبعض السلع والعمال إلى إسرائيل

جامعة غزة تُصدر قرارات خاصة بالفصل الدراسي الحالي

جامعة غزة تُصدر قرارات خاصة بالفصل الدراسي الحالي

الخضري: أطفال فلسطين يمثلون 50% من المجتمع ويعانون الحصار ومحرومون من حقوقهم

الخضري: أطفال فلسطين يمثلون 50% من المجتمع ويعانون الحصار ومحرومون من حقوقهم

منوعات

جاستين بيبر يُحرج فنان كويتي أمام الملايين بسبب تصرفات الأخير الغريبة

جاستين بيبر يُحرج فنان كويتي أمام الملايين بسبب تصرفات الأخير الغريبة

ريهام سعيد تخرج عن صمتها وتكشف مفاجأة: ريم باوردي هاجمتني بسبب &#34;لايك&#34;

ريهام سعيد تخرج عن صمتها وتكشف مفاجأة: ريم باوردي هاجمتني بسبب "لايك"

فنانة استعراضية تكشف عن علاقة خاصة جمعتها بالقذافي.. معلومات صدمت الجمهور

فنانة استعراضية تكشف عن علاقة خاصة جمعتها بالقذافي.. معلومات صدمت الجمهور

بعد تواصل غير أخلاقي مع المُعجبات.. كيف انتهت قضية عامر زيان؟

بعد تواصل غير أخلاقي مع المُعجبات.. كيف انتهت قضية عامر زيان؟

ياسمين صبري تستعرض نزهتها البحرية مع خطيبها المليونير أبو هشيمة

ياسمين صبري تستعرض نزهتها البحرية مع خطيبها المليونير أبو هشيمة

&#34;جزمتي برقبتها&#34;.. تسريب صوتي يُشعل أزمة بين ريم بارودي وريهام سعيد

"جزمتي برقبتها".. تسريب صوتي يُشعل أزمة بين ريم بارودي وريهام سعيد

أول إجراء لـ&#34;المهن الموسيقية&#34; ضد إيناس عز الدين بعد أزمة كورونا

أول إجراء لـ"المهن الموسيقية" ضد إيناس عز الدين بعد أزمة كورونا

أول أغنية رومانسية في زمن الحجر الصحي تثير إعجاب الآلاف

أول أغنية رومانسية في زمن الحجر الصحي تثير إعجاب الآلاف

الظهور الأول لابنة ياسمين عبد العزيز بعد أن أصبحت شابة.. تُنافسها جمالاً

الظهور الأول لابنة ياسمين عبد العزيز بعد أن أصبحت شابة.. تُنافسها جمالاً

خبر مقتل قصي خولي يثير ضجة

خبر مقتل قصي خولي يثير ضجة

عربي

الرئيس الجزائري يتبرع براتبه لمواجهة (كورونا)

الرئيس الجزائري يتبرع براتبه لمواجهة (كورونا)

اغتيال مسؤول في (حزب الله) برصاص مجهولين جنوب لبنان

اغتيال مسؤول في (حزب الله) برصاص مجهولين جنوب لبنان

هزة أرضية تضرب إيلات والعقبة

هزة أرضية تضرب إيلات والعقبة

كورونا: 80 حالة مؤكدة جديدة و25 وفاة بالجزائر

كورونا: 80 حالة مؤكدة جديدة و25 وفاة بالجزائر