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الأردن: الحدود ستبقى مغلقة حتى ما بعد نهاية شهر رمضان

الأردن: الحدود ستبقى مغلقة حتى ما بعد نهاية شهر رمضان
رام الله - دنيا الوطن
قال سعد جابر، وزير الصحة الأردني: إن بلاده قررت إبقاء حدود البلاد مغلقة، حتى ما بعد شهر رمضان، في إطار إجراءات منع انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

وأضاف جابر، للتلفزيون الأردني: "الحدود والمطارات الأردنية، ستبقى مغلقة لما بعد شهر رمضان، حتى نتمكن من السيطرة على وضعنا الداخلي.. هذه قراءات أولية، والأمور قد تختلف من يوم إلى آخر".

وأكد أن معظم حالات الإصابة بالفيروس، بدأت تنحصر في عائلات فقط، ما يعني أن الانتقال أصبح محلياً، والخطر المباشر يكون على العائلة في حال عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، ووجه رسالة للمواطنين قائلاً: "عندما لا تنتبه أنت تؤذي عائلتك أيضاً".

وأشار إلى أن معظم الجهد على المواطن، فالحكومة جهزت كل ما تستطيع، وفرضت حظر التجول، و90% من الأردنيين ملتزمون ولكن هناك قلة قليلة لا تلتزم، وتعرض عائلتها والوطن والمواطن للخطر.

وأضاف: "كانت الخطة تنص على تعطيل الجامعات والمدارس ودور العبادة ووقف التجمعات؛ لنعرف أين نحن، وحالياً العطلة مستمرة لغاية 15 نيسان/ أبريل، وهناك خطط للفتح التدريجي للعديد من القطاعات".

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