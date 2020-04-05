دولي

بسبب حالة الطوارئ.. عدد الوفيات اليومي بفيروس (كورونا) ينخفض في إسبانيا

بسبب حالة الطوارئ.. عدد الوفيات اليومي بفيروس (كورونا) ينخفض في إسبانيا
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سجّلت إسبانيا تراجعاً في عدد وفيات فيروس (كورونا)، بعدما سجّلت بين يومي الجمعة والسبت 749 حالة وفاة جديدة، بالمقارنة مع عدد الوفيات بين يومي الخميس والجمعة، حيث زاد عدد الوفيات عن 850. 

ووفق وكالة (روتيرز) فقد أصبح العدد الإجمالي للوفيات في إسبانيا 11947 حتى اليوم الأحد.

 أما عدد الإصابات فبلغ 126168، في حين أن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء فبلغ 34219.

وقرّرت الحكومة الإسبانية تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى 26 نيسان/ أبريل الحالي، أي لمدّة أسبوعين آخرين، وذلك من أجل تخفيف عدد الإصابات بـ (كورونا). 

ويعتبر هذا التمديد هو الثاني، وسيطلب رئيس الحكومة موافقة مجلس النواب عليه، لتنفيذه بشكل رسمي، قبل انتهاء حالة الطوارئ الحالية، التي تنتهي في 12 نيسان/ أبريل الجاري.

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