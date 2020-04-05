الاحتلال يقتحم منزل أمين سر حركة فتح بالقدس ويُسلّم عائلته استدعاء له

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، منزل أمين سر حركة فتح بالقدس، شادي مطور، ولم تجده بالمنزل، وسلمت عائلته، استدعاء بحضوره لمقر مخابرات الاحتلال بالقدس.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت منزل مطور في حي بيت حنينا بالقدس، وعبثت بمحتوياته.