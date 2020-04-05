الاحتلال يمنع المزارعين من الوصول لأراضيهم في تقوع

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رام الله - دنيا الوطن

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومستوطنون، اليوم الأحد، مزارعين في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، من الوصول إلى أراضيهم.



وقال مدير بلدية تقوع، تيسير أبو مفرح: إن قوات كبيرة من جنود الاحتلال، ومجموعة من المستوطنين، اعترضوا طريق عدد من المزارعين في تقوع، ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم في منطقة "قنان صفير" من أجل تحضيرها للموسم الزراعي الجديد.



يذكر، أن قوات الاحتلال والمستوطنين، صعدوا بالأسابيع الماضية من انتهاكاتهم في محافظة بيت لحم، من خلال ملاحقة المزارعين، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وتقطيع مئات أشجار الزيتون والكرمة.