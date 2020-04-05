الاحتلال يعتقل محافظ القدس عدنان غيث
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، محافظ القدس، عدنان غيث.
وداهمت قوات الاحتلال، منزل المحافظ غيث في سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته وعبثب بمحتوياته، قبل اعتقاله.
يذكر، أن المحافظ غيث، اعتقل من قبل قوات الاحتلال 17 مرة منذ توليه منصبه محافظاً للقدس، كما تمنعه من دخول الضفة العربية، بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.
وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت يوم الجمعة المنصرم، وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، بعد أن داهمت منزله في بلدة الصوانة في المدينة، وهي المرة الرابعة، التي يتعرض فيها للاعتقال، حيث أجبرته على ارتداء كمامة ملوثة بالدماء، خلال اعتقاله، إضافة إلى الاعتداء عليه بالضرب والتنكيل.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، محافظ القدس، عدنان غيث.
وداهمت قوات الاحتلال، منزل المحافظ غيث في سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته وعبثب بمحتوياته، قبل اعتقاله.
يذكر، أن المحافظ غيث، اعتقل من قبل قوات الاحتلال 17 مرة منذ توليه منصبه محافظاً للقدس، كما تمنعه من دخول الضفة العربية، بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.
وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت يوم الجمعة المنصرم، وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، بعد أن داهمت منزله في بلدة الصوانة في المدينة، وهي المرة الرابعة، التي يتعرض فيها للاعتقال، حيث أجبرته على ارتداء كمامة ملوثة بالدماء، خلال اعتقاله، إضافة إلى الاعتداء عليه بالضرب والتنكيل.
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