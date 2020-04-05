شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل محافظ القدس عدنان غيث

الاحتلال يعتقل محافظ القدس عدنان غيث
عدنان غيث
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، محافظ القدس، عدنان غيث.

وداهمت قوات الاحتلال، منزل المحافظ غيث في سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته وعبثب بمحتوياته، قبل اعتقاله.

يذكر، أن المحافظ غيث، اعتقل من قبل قوات الاحتلال 17 مرة منذ توليه منصبه محافظاً للقدس، كما تمنعه من دخول الضفة العربية، بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.

وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت يوم الجمعة المنصرم، وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، بعد أن داهمت منزله في بلدة الصوانة في المدينة، وهي المرة الرابعة، التي يتعرض فيها للاعتقال، حيث أجبرته على ارتداء كمامة ملوثة بالدماء، خلال اعتقاله، إضافة إلى الاعتداء عليه بالضرب والتنكيل.

أخبار ذات صلة

الخضري: أطفال فلسطين يمثلون 50% من المجتمع ويعانون الحصار ومحرومون من حقوقهم

الخضري: أطفال فلسطين يمثلون 50% من المجتمع ويعانون الحصار ومحرومون من حقوقهم

الاحتلال يقتحم منزل أمين سر حركة فتح بالقدس ويُسلّم عائلته استدعاء له

الاحتلال يقتحم منزل أمين سر حركة فتح بالقدس ويُسلّم عائلته استدعاء له

محللون يُوضحون ما وراء مبادرة السنوار المتعلقة بالأسرى.. وهل من صفقة تبادل قريبة؟

محللون يُوضحون ما وراء مبادرة السنوار المتعلقة بالأسرى.. وهل من صفقة تبادل قريبة؟

الاحتلال يمنع المزارعين من الوصول لأراضيهم في تقوع

الاحتلال يمنع المزارعين من الوصول لأراضيهم في تقوع

المركز العربي للتخطيط البديل: مخطط لبناء نفق سكة حديد تحت الأرض بالقدس

المركز العربي للتخطيط البديل: مخطط لبناء نفق سكة حديد تحت الأرض بالقدس

&#34;كهرباء القدس&#34; تُواصل مبادراتها الإنسانية بقرى شمال غرب القدس وكافة مناطق الامتياز

"كهرباء القدس" تُواصل مبادراتها الإنسانية بقرى شمال غرب القدس وكافة مناطق الامتياز

الشعبية تدعو إلى إنشاء صندوق وطني للتكافل الاجتماعي يُحقق العدالة

الشعبية تدعو إلى إنشاء صندوق وطني للتكافل الاجتماعي يُحقق العدالة

الصحة: تسجيل 9 إصابات بفيروس (كورونا) ونطالب غزة بإرسال العينات إلينا وليس لإسرائيل

الصحة: تسجيل 9 إصابات بفيروس (كورونا) ونطالب غزة بإرسال العينات إلينا وليس لإسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

الخضري: أطفال فلسطين يمثلون 50% من المجتمع ويعانون الحصار ومحرومون من حقوقهم

الخضري: أطفال فلسطين يمثلون 50% من المجتمع ويعانون الحصار ومحرومون من حقوقهم

الاحتلال يقتحم منزل أمين سر حركة فتح بالقدس ويُسلّم عائلته استدعاء له

الاحتلال يقتحم منزل أمين سر حركة فتح بالقدس ويُسلّم عائلته استدعاء له

الاحتلال يمنع المزارعين من الوصول لأراضيهم في تقوع

الاحتلال يمنع المزارعين من الوصول لأراضيهم في تقوع

الاحتلال يعتقل محافظ القدس عدنان غيث

الاحتلال يعتقل محافظ القدس عدنان غيث

&#34;كهرباء القدس&#34; تُواصل مبادراتها الإنسانية بقرى شمال غرب القدس وكافة مناطق الامتياز

"كهرباء القدس" تُواصل مبادراتها الإنسانية بقرى شمال غرب القدس وكافة مناطق الامتياز

الشعبية تدعو إلى إنشاء صندوق وطني للتكافل الاجتماعي يُحقق العدالة

الشعبية تدعو إلى إنشاء صندوق وطني للتكافل الاجتماعي يُحقق العدالة

الائتلاف المدني يُطالب القضاء الفلسطيني بتشديد العقوبات بحق مرتكبي جرائم القتل

الائتلاف المدني يُطالب القضاء الفلسطيني بتشديد العقوبات بحق مرتكبي جرائم القتل

تقرير.. شهيدان خلال آذار الماضي والاحتلال يستغل (كورونا) بمزيد من الانتهاكات

تقرير.. شهيدان خلال آذار الماضي والاحتلال يستغل (كورونا) بمزيد من الانتهاكات

منوعات

ريهام سعيد تخرج عن صمتها وتكشف مفاجأة: ريم باوردي هاجمتني بسبب &#34;لايك&#34;

ريهام سعيد تخرج عن صمتها وتكشف مفاجأة: ريم باوردي هاجمتني بسبب "لايك"

فنانة استعراضية تكشف عن علاقة خاصة جمعتها بالقذافي.. معلومات صدمت الجمهور

فنانة استعراضية تكشف عن علاقة خاصة جمعتها بالقذافي.. معلومات صدمت الجمهور

بعد تواصل غير أخلاقي مع المُعجبات.. كيف انتهت قضية عامر زيان؟

بعد تواصل غير أخلاقي مع المُعجبات.. كيف انتهت قضية عامر زيان؟

ياسمين صبري تستعرض نزهتها البحرية مع خطيبها المليونير أبو هشيمة

ياسمين صبري تستعرض نزهتها البحرية مع خطيبها المليونير أبو هشيمة

&#34;جزمتي برقبتها&#34;.. تسريب صوتي يُشعل أزمة بين ريم بارودي وريهام سعيد

"جزمتي برقبتها".. تسريب صوتي يُشعل أزمة بين ريم بارودي وريهام سعيد

أول إجراء لـ&#34;المهن الموسيقية&#34; ضد إيناس عز الدين بعد أزمة كورونا

أول إجراء لـ"المهن الموسيقية" ضد إيناس عز الدين بعد أزمة كورونا

أول أغنية رومانسية في زمن الحجر الصحي تثير إعجاب الآلاف

أول أغنية رومانسية في زمن الحجر الصحي تثير إعجاب الآلاف

الظهور الأول لابنة ياسمين عبد العزيز بعد أن أصبحت شابة.. تُنافسها جمالاً

الظهور الأول لابنة ياسمين عبد العزيز بعد أن أصبحت شابة.. تُنافسها جمالاً

خبر مقتل قصي خولي يثير ضجة

خبر مقتل قصي خولي يثير ضجة

أزمة قلبية حادة تودي بحياة فنان قدير

أزمة قلبية حادة تودي بحياة فنان قدير

عربي

الرئيس الجزائري يتبرع براتبه لمواجهة (كورونا)

الرئيس الجزائري يتبرع براتبه لمواجهة (كورونا)

اغتيال مسؤول في (حزب الله) برصاص مجهولين جنوب لبنان

اغتيال مسؤول في (حزب الله) برصاص مجهولين جنوب لبنان

هزة أرضية تضرب إيلات والعقبة

هزة أرضية تضرب إيلات والعقبة

كورونا: 80 حالة مؤكدة جديدة و25 وفاة بالجزائر

كورونا: 80 حالة مؤكدة جديدة و25 وفاة بالجزائر