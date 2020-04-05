المركز العربي للتخطيط البديل: مخطط لبناء نفق سكة حديد تحت الأرض بالقدس











رام الله - دنيا الوطنكشف المركز العربي للتخطيط البديل، عن مخطط أُعلن عنه، وبدأ التحضير له في فترة الطوارئ، التي تم الإعلان عنها مؤخراً من قبل الحكومة، خشية انتقال عدوى (كورونا).فقد تم الإعلان عن قرار اللجنة القطرية للبنى التحتية الصادر عن جلستها في تاريخ 17.03.2020 بالمباشرة بتحضير المخططات تاتال 108 (أ) وتاتال 108، وكلاهما يتمتع بوضعية مفضلة تسمى "مخطط بنية تحتية قطرية".ويتعلق المشروع الأول ببناء نفق سكة حديد تحت الأرض، يصل ما بين القدس الغربية، ومنطقة باب المغاربة، وصولاً إلى تخوم الحرم الشريف، بينما يتعلق الثاني ببناء سكة حديد فوق الأرض تجوب أحياء القدس المختلفة.وقد قامت وزارة المواصلات بعرض بدائل تخطيطية أمام اللجنة القطرية للبنى التحتية خلال جلستها يوم 17.2.2020، وستقوم الوزارة بفحص البدائل، ووضع المخططات التفصيلية، وعليه قامت اللجنة بنشر الإعلان عن تحضير المخططات المذكورة وفرضت قيوداً بحسب بنود 77 و- 78 لقانون التنظيم والبناء والتي تنص على تجميد إمكانية استصدار رخص بناء وتنفيذ أية أعمال ضمن حدود هذه المخططات، خشية أن تعرقل تنفيذ المخطط لاحقاً.وضمن الفحص الأولي للمخطط، الذي أجراه المركز العربي للتخطيط البديل، تبين أنّ النفق المزمع بناؤه يخترق الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية في باطن الأرض، وبشكل محدد أحياء البلدة القديمة وسلوان وأبو طور، وكما يبدو فستكون له تأثيرات جمّة على مجالات حياتية عديدة تخص هذه الأحياء، يقوم المركز بمتابعتها، ودراستها تباعاً.ولا بدّ من التذكير هنا، بأن مشروع بناء نفق القطار تحت الأرض وصولاً إلى مشارف الحرم الشريف وحيّ سلوان، ينضم إلى سلسلة مشاريع غامضة وخطيرة أخرى يتم تنفيذها بالخفاء في هذه المنطقة الحساسة، مثل "نفق الهيكل" الذي يمتدّ تحت أحياء البلدة القديمة، ويهدد سلامتها واستقرارها، ومشروع "مدينة داوود" الذي تهدد منشآته المختلفة حيّ سلوان، ومنطقة باب المغاربة.كما ويذكر أن مسار نفق القطار المقترح ضمن هذا المشروع، يقع تحت مسار خط السلال الطائرة "التلفريك", الذي تمت المصادقة عليه العام المنصرم، كمشروع بنية تحتية قطرية, والذي يصل القدس الغربية مع منطقة الحرم، تحت حجة تسهيل وصول السياح اليهود.وسيواصل المركز العربي للتخطيط البديل، متابعة المخطط والاطلاع على تفاصيله وتحليلها، وتحديد الأضرار الناجمة عنه على الأحياء العربية، ونشر كل المعلومات ذات الصلة للجمهور حتى تتم مواجهة المخطط ومخاطره المادية والمعنوية.