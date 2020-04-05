شؤون فلسطينية

"كهرباء القدس" تُواصل مبادراتها الإنسانية بقرى شمال غرب القدس وكافة مناطق الامتياز

"كهرباء القدس" تُواصل مبادراتها الإنسانية بقرى شمال غرب القدس وكافة مناطق الامتياز
رام الله - دنيا الوطن
أكدت شركة كهرباء محافظة القدس، أن المبادرات الإنسانية التي اتخذتها الشركة بخضم خطة الطوارئ، بمختلف مناطق الامتياز، بما فيها قرى شمال غرب القدس، جاءت من باب مسؤوليتها الأخلاقية تجاه أهلنا في ظل الأزمة الراهنة التي تعيشها كافة محافظات الوطن، نتيجة انتشار فيروس (كورونا).

 وبين رئيس مجلس شركة كهرباء القدس، ومديرها العام المهندس هشام العمري، أنه بعد تسجيل حالات مصابة بالفيروس في بلدة بدو قضاء القدس، قامت الشركة بشحن الكهرباء لكافة المواطنين الذين شارفت شحناتهم بالنفاد، لتشجيع المواطنين على الحجر المنزلي والبقاء في منازلهم من أجل سلامتهم، كما فعلت في قرى شمال غرب القدس مؤخراً، إضافة إلى التكفل بنفقات فاتورة الكهرباء لكل غرف العزل الموجودة بأبراج الزهراء، والتي أقرتها محافظة رام الله والبيرة مكاناً للحجر الصحي.

وأشار العمري إلى أننا سنواصل العمل ليل نهار وعلى مدار الساعة لمساندة أهلنا في كافة مناطق الامتياز بالقدس، ورام الله، وبيت لحم، وأريحا، لاسيما في المناطق الأكثر تضرراً بسبب انتشار فيروس كورونا، والوقوف إلى جانبهم انطلاقاً من واجبنا الإنساني والاخلاقي في هذه الظروف الاستثنائية والعصيبة التي نمر بها حتى اجتياز هذه الأزمة بسلام.

وأوضح أن هذه المبادرات الإنسانية التي تم اتخاذها في هذا الوضع الصعب هدفت في المقام الأول إلى تأمين التيار الكهربائي للمراكز الحيوية التي تقع في مناطق الامتياز، لاسيما المستشفيات والمراكز الصحية، وأماكن الحجر الصحي، وتوفير الخدمات الكهربائية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، إضافة إلى شحن الكهرباء للحالات الانسانية الصعبة، ودعم الأسر المحتاجة، بالتعاون والتنسيق مع غرف الطوارئ والجهات المختصة في ظل تداعيات استمرار هذه الأزمة، خاصة وأن الكهرباء تشكل عصب الحياة وتعتمد عليها الكثير من الخدمات الأخرى التي لايمكن الاستغناء عنها.

وأكد العمري، أن الشركة لن تبخل الشركة بأي جهد من شأنه التخفيف عن أبناء شعبنا في مناطق الامتياز، وفقاً للإمكانيات المتاحة، والظروف الراهنة، وما يتبعها من تداعيات بعد إعلان السيد الرئيس تمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً.

وأضاف: أنه ومنذ اليوم الأول للأزمة أعطى مجلس إدارة الشركة توجيهاته وتعليماته لكافة مدراء الفروع في مناطق الأمتياز بعدم قطع التيار الكهربائي عن المشتركين طيلة شهر آذار الحالي، وتقديم كل ما من شأنه التخفيف عن كاهل المواطنين، واتخاذ جملة من التدابير الوقائية والاحترازية حفاظاً على سلامة المشتركين والموظفين على حد سواء بما فيها تشكيل فرق للطوارئ في كافة مناطق الامتياز، لتقديم خدمة الشحن المتنقل، لضمان بقاء المشتركين في منازلهم، وإطلاق مبادرة "عشان سلامتك وسلامة عيلتك.. خليك في بيتك واستخدم تطبيق"jdeco" لحث المشتركين البقاء في منازلهم من أجل سلامتهم وعدم تعرضهم للإصابة بالوباء.

وتوجه العمري بالشكر من كافة العاملين والموظفين في الشركة بمختلف مناطق الامتياز، وخاصة مدراء الفروع، والجباة، والموظفون في المكاتب، والفرق الهندسية والفنية العاملة في الميدان الذين بالرغم من تجهيزهم بكل وسائل الوقاية إلا أنهم يخاطرون بأنفسهم في ظل انتشار الفيروس من أجل تأمين التيار الكهربائي للمشتركين والحفاظ على استمراره.


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