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الصحة: تسجيل 9 إصابات بفيروس (كورونا) ونطالب غزة بإرسال العينات إلينا وليس لإسرائيل

الصحة: تسجيل 9 إصابات بفيروس (كورونا) ونطالب غزة بإرسال العينات إلينا وليس لإسرائيل
من أمام فندق انجل الذي تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بداخله
رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة، كمال الشخرة، أنه تم تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين.

وقال الشخرة، خلال الايجاز الصحفي المتعلق بفيروس (كورونا): إنه بتسجيل الـ 9 حالات الجديدة، يرتفع أعداد المصابين في فلسطين إلى 226 حالة.

وأوضح أن الإصابات الأخيرة ظهرت في بيتونيا وبرطعة ورافات وقطنة والجديرة وكفر عقب، لافتًا إلى أن إصابة في جنين دخلت مشفى ثابت ثابت في طولكرم كمريض عادي، وخالطت عددا من الأطباء، وسيتم تحويل المستشفى بدءًا من اليوم إلى مركز حجر صحي لمرضى (كورونا).

وطالب الشخرة، بارسال عينات تحليل الإصابات إلى وزارة الصحة برام الله، مضيفًا: "نتمنى من الصحة بغزة إرسال العينات الينا وليس لإسرائيل".

يتبع..

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