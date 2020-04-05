دولي

صحيفة بريطانية تُسرب خطاب الملكة إليزابيث التاريخي

صحيفة بريطانية تُسرب خطاب الملكة إليزابيث التاريخي
الملكة إليزابيث (أرشيفية)
 من المقرر أن تلقي ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية خطابا نادرا اليوم الأحد في الوقت الذي تشهد فيه بريطانيا ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في خطابها المتلفز إلى الأمة المقرر إذعته اليوم الأحد، ستدعو مواطني المملكة المتحدة إلى الالتزام بالحجر الذاتي لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب "صدى البلد"، نقلت الصحيفة مقتطفات من الخطاب حصلت عليها، والتي جاء بها: "آمل في السنوات القادم أن يتمكن الجميع من أن يفخروا بكيفية استجابهم لهذا التحدي..والذين سيأتون بعدنا سيقولون إن البريطانيين من هذا الجيل كانوا أقوياء مثل بقية الأجيال، إن الانضباط بالعزل الذاتي والعزيمة الهادئة خفيفة الظل والشعور بالحب لا يزال يميز هذا البلد".

وأضافت الصحيفة أن الملكة ستقول إن الوقت الحالي صعب بشكل خاص، وأن تفشي فيروس كورونا والذي وضع حياة الكثير من الناس على المحك، مشاكل اقتصادية ومالية وتغيرات هائلة في حياتهم اليومية، كما تعتزم الملكة في خطابها توجيه الشكر إلى جميع العاملين الصحيين والمواطنين الذين يتبعون التعليمات ويبقون في منازلهم.

ونادرا ما تخاطب الملكة الأمة مباشرة بخلاف رسالتها التقليدية في يوم عيد الميلاد، والخطاب الذي تم تسجيله في قلعة وندسور حيث تقيم الملكة البالغة من العمر 93 عاما مع زوجها الأمير فيليب سيتم بثه في الساعة 1900 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد.

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