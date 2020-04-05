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الرئيس الجزائري يتبرع براتبه لمواجهة (كورونا)

الرئيس الجزائري يتبرع براتبه لمواجهة (كورونا)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
رام الله - دنيا الوطن
قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وموظفو الرئاسة، التبرع براتب شهر للمساهمة في الجهود للحد من آثار أزمة (كورونا) على المواطنين.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، فإنه سيتم إيداع الرواتب في حسابات التضامن (كوفيد 19) للمساهمة في الجهود الوطنية للحد من آثار الأزمة الصحية على المواطنين.

وأعلنت رئاسة الوزراء، أن كافة أعضاء الحكومة، قرروا التبرع براتب شهر واحد لهذه الحملة.

كما أعلنت رئاسة البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) عن قرار النواب بالتبرع بجزء من رواتبهم (لم تحدد قيمته) للحملة، بالإضافة إلى مشاركة رجال أعمال وشخصيات من مختلف القطاعات.

وكانت الحكومة الجزائرية، قد أعلنت قبل أيام فتح حسابات بريدية وبنكية للراغبين في التبرع لفائدة حملة وطنية؛ لمجابهة تبعات (كورونا).

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