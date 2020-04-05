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أبو كرش: ضمانات بتلقي موظفي تفريغات 2005 راتب 1500 بعيداً عن الخصومات

أبو كرش: ضمانات بتلقي موظفي تفريغات 2005 راتب 1500 بعيداً عن الخصومات
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد رامي أبو كرش، الناطق باسم موظفي تفريغات 2005، أن هناك ضمانات، بأن يبقى موظفو تفريغات 2005 يتلقون راتب 1500 شيكل، الشهر المقبل، حتى لو حدثت الخصومات على الرواتب.

وقال أبو كرش لـ "دنيا الوطن": "نتأمل ألا تعود الخصومات مرة أخرى، ولكن لو عادت في ظل الأزمة التي تعاني منها الأمة، فلن يكون على موظفي تفريغات 2005 أي نصيب منها، على أساس أن الحد الأدنى الذي وضعته الحكومة وهو 2000 شيكل، وسيتلقى موظفو التفريغات راتبهم بعيداً عن أي خصومات".

وفيما إذا كان هناك وعودات بترسيم موظفي تفريغات 2005 في وزارة الداخلية، أكد أبو كرش، أن كان هناك وعد أطلقه رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور محمد اشتية على الإعلام، ولكن لم يتم تنفيذه حتى اللحظة.

وقال: "كنا نأمل بأن يتم تنفيذ الوعود خلال هذا الشهر، حتى تدخل قضية تفريغات 2005 ضمن موزانة 2020، وأن يتم حلها بشكل نهائي"، آملاً بأن يتم إنهاء ملف تفريغات 2005، كما تم إنهاء ملف التقاعد المالي.

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