أيبك تدعم جهود مكافحة (كورونا) بمبلغ تجاوز المليون دولار





وأشار العقاد إلى أن العديد من موظفي أيبك يعملون على مدار الساعة من أجل تأمين المزيد من اللوازم والأجهزة الطبية التي تحتاجها وزارة الصحة.



وأضاف العقاد، أن مجموعة أيبك قامت بإرسال المئات من الطرود الغذائية كمساهمة في دعم وإسناد ما يزيد عن 1300 عائلة في المحافظات الأكثر تضرراً بانتشار الفيروس في القدس وبيت لحم ورام الله والبيرة، خاصة مع وجود العديد من الأسر في الحجر الصحي، وبذلك يصل مجمل قيمة الدعم المقدم في فلسطين إلى ما يزيد عن 800 ألف دولار حتى تاريخه، كما قامت شركة سنيورة للصناعات الغذائية التابعة لأيبك بالتبرع بمبلغ 200 ألف دينار أردني لوزارة الصحة الأردنية، لدعم جهودهم في مكافحة هذه الجائحة في الأردن الشقيق.



وقال العقاد: "من واجب الجميع تقديم المستطاع من المساندة حيث أن دعمنا حتى اليوم، هو جزء بسيط من واجبنا الوطني والإنساني تجاه مجتمعنا وأهلنا؛ لنقف يداً بيد للسيطرة على هذه الجائحة، ونحن لن ندخر جهداً لتقديم المزيد للخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار".



بدورها، شكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة مجموعة أيبك ممثلة بالسيد طارق عمر العقاد، على هذا الدعم النوعي والمهم لما له من أثر إيجابي بمساندة الدور الذي تقوم به وزارة الصحة في مكافحة المرض، والحد من انتشاره في فلسطين.





وأشارت الكيلة إلى حجم الجهود الجبارة التي تقوم بها وزارة الصحة والحكومة الفلسطينية للسيطرة على هذا الفيروس في فلسطين، والحد من انتشاره، مشيرة إلى أن فلسطين جاءت في مقدمة الدول من حيث الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية منذ بداية الجائحة، داعية القطاع الخاص لمساندة الجهود الوطنية؛ للسيطرة على هذا الفيروس كل حسب إمكانياته.



رام الله - دنيا الوطنأعلن طارق عمر العقاد، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) عن مواصلة دعم مجموعة أيبك للحكومة الفلسطينية في إطار جهودها لمكافحة فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد 19) وذلك بتقديم أحدث الأجهزة المخبرية لوزارة الصحة، لفحص وتشخيص فيروس (كورونا)، وأحدث أجهزة التنفس الاصطناعي، وتجهيز غرف عناية مكثفة بكافة احتياجاتها، وتوفير البدلات والأقنعة الواقية للكوادر الطبية.