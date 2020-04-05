غانتس لا يُمانع فرض السيادة على مناطق فلسطينية

بيني غانتس رئيس كتلة أزرق أبيض

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس (كنيست) زعيم كتلة (أزرق-أبيض) بيني غانتس، لا يُمانع ضم وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق فلسطينية، كما أنه مستعد للنظر في الضم على بعض المناطق.



وقالت القناة 13: إن بيني غانتس، لا يمانع من الضم وفرض السيادة على المناطق الفلسطينية، لكن ليس كما يريد اليمين وخاصةً (ليكود)، بأن يكون ذلك في الأغوار ومستوطنات الضفة.



وبحسب القناة، فإن غانتس، مستعد للنظر في تطبيق السيادة بشكل محدود على المناطق الواقعة غربي الجدار الفاصل.



ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين، كانوا على اتصال مع بيني غانتس، وغابي أشكنازي، قولهم: إن غانتس أدخل بعض الشروط المتعلقة بالمناطق التي سيتم ضمها، مثل التوقيت والإجراءات التي ستتبع بهذا الشأن.