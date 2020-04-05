قريبًا.. أطباء أمريكيون يستبدلون ثوبهم الجراحي بأكياس القمامة

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد واين رايلي، كبير الأطباء في مركز جامعة نيويورك الطبي، أن الفترة الماضية، شهدت نقصًا حادًا في معدات الحماية الشخصية للأطباء، الذين يعملون مع المصابين بفيروس (كورونا).



ووفق شبكة (سي إن إن) فقد قال رايلي: إنه "سيتعين على الأطباء قريبًا استبدال الملابس الجراحية بأكياس القمامة ومعاطف المطر"، مشيراً إلى أن "مخزون معدات الوقاية الشخصية في مركزه، ستكفي ليوم ونصف فقط".



وأكد أن الأطباء ليس لديهم الوقت لانتظار تعويض نقص المعدات من احتياطيات الدولة، لذلك علينا أن نكون مبدعين".



وأعلن عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، يوم الاثنين الماضي، أن الإمدادات الطبية في المدينة، ستكفي لمدة أسبوع فقط.