تَعرّف على أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم الأحد

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

بلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة، اليوم الأحد، 11 شيكلاً، فيما كان سعر كيلو الصدر إلى 22 شيكلاً، بينما كبدة الدجاج 16 شيكلاً، وفخذ الدجاج 12 شيكلاً، وكيلو جناح الدجاج 9-10 شواكل.



وفيما يلي أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم:



1 - كيلو الدجاج الحي من 11 شيكلاً.



2 - كيلو استيكات 23 شيكلاً.



3 - دبوس الدجاج 14 شيكلاً.



4 - كيلو فخذ الدجاج 12 شيكلاً.



5- كيلو صدر الدجاج 22 شيكلاً.



6- كيلو كبدة الدجاج 16 شيكلاً.



7- كيلو جناح الدجاج 9-10 شواكل.



8- كيلو الشيش 23 شيكلاً.