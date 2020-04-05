اغتيال مسؤول في (حزب الله) برصاص مجهولين جنوب لبنان

محمد علي يونس

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رام الله - دنيا الوطن

اغتيل محمد علي يونس، أحد قادة (حزب الله) في جنوب لبنان من قبل مجهولين.



وأوضحت وكالة (فارس) الإيرانية، أنه ليست هنالك معلومات إضافية، حول كيفية مقتله، إلا أنه وفقاً لمصادر غير رسمية، فقد كان هذا القيادي في (حزب الله)، وهو من بلدة جبشيت، مسؤولاً عن ملاحقة "العملاء والجواسيس".



وعُثِر على القيادي يونس، بعد ظهر أمس السبت، جثةً هامدةً داخل سيارته، على الطريق التي تصل بين بلدتي قاقعية الجسر وزوطر الغربية، مصابةً بطلقاتٍ ناريةٍ عدة، وطعنات سكين.



وحضرت إلى المكان، دوريات من مختلف الأجهزة الأمنية؛ للتحقيق بالحادث، وأفيد عن توقيف (ع. ف. ا)، كمشتبه به بعملية القتل.