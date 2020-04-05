خطة "طوارئ سرية" إسرائيلية لإغلاق أحياء القدس بحجة تفشي (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أجهزة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أعدت بمشاركة بلدية الاحتلال في القدس، خطة "طوارئ سرية" لإغلاق أحياء في مدينة القدس، من ضمنها بيت صفافا وبيت حنينا، بحجة انتشار جائحة (كورونا).



وقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان): إن هذه الخطة، وضعت بعد تلقي بلدية الاحتلال في القدس معلومات من وزارة الصحة الإسرائيلية، تفيد بأن نسبة انتشار الفيروس في هذه البلدات والأحياء، تشهد تسارعًا مستمرًا، ووتيرة تسجيل الإصابات مرتفعة.



وأوضحت، أن القرار حول الإغلاق، سيتخذ خلال الأيام المقبلة، حيث يتم مناقشة الخطة حالياً في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع مسؤولين في وزارة الصحة.