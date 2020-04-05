شؤون فلسطينية

هزة أرضية تضرب إيلات والعقبة

هزة أرضية تضرب إيلات والعقبة
رام الله - دنيا الوطن
ضربت هزة أرضية، صباح اليوم الأحد، منطقة إيلات، وعدة مناطق متاخمة لها.

وقالت القناة 13: إن هزة أرضية بقوة 4.3 على مقياس (ريختر) شعر بها السكان في منطقة إيلات.

وفي الأردن، ضربت هزة أرضية منطقة العقبة، وشعر بها السكان، حيث لم تُسجل أي أضرار.

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