هزة أرضية تضرب إيلات والعقبة
رام الله - دنيا الوطن
ضربت هزة أرضية، صباح اليوم الأحد، منطقة إيلات، وعدة مناطق متاخمة لها.
وقالت القناة 13: إن هزة أرضية بقوة 4.3 على مقياس (ريختر) شعر بها السكان في منطقة إيلات.
وفي الأردن، ضربت هزة أرضية منطقة العقبة، وشعر بها السكان، حيث لم تُسجل أي أضرار.
ضربت هزة أرضية، صباح اليوم الأحد، منطقة إيلات، وعدة مناطق متاخمة لها.
وقالت القناة 13: إن هزة أرضية بقوة 4.3 على مقياس (ريختر) شعر بها السكان في منطقة إيلات.
وفي الأردن، ضربت هزة أرضية منطقة العقبة، وشعر بها السكان، حيث لم تُسجل أي أضرار.
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