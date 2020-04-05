هزة أرضية تضرب إيلات والعقبة

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رام الله - دنيا الوطن

ضربت هزة أرضية، صباح اليوم الأحد، منطقة إيلات، وعدة مناطق متاخمة لها.



وقالت القناة 13: إن هزة أرضية بقوة 4.3 على مقياس (ريختر) شعر بها السكان في منطقة إيلات.



وفي الأردن، ضربت هزة أرضية منطقة العقبة، وشعر بها السكان، حيث لم تُسجل أي أضرار.