مالية غزة تكشف مصير رواتب الموظفين بظل (كورونا) وانخفاض جديد على أسعار المحروقات

خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير

أعدّت "دنيا الوطن" حواراً مع الناطق باسم وزارة المالية بقطاع غزة، بيان بكر، حول مصير رواتب موظفي غزة، بظل أزمة (كورونا)، وخطة الطوارئ الخاصة بالوزارة، وطبيعة انعكاس الجائحة عليها، بالإضافة لأسعار المحروقات بالقطاع، وكان لنا الحوار التالي:

للأزمة انعكاس واضح على الكثير من شرائح المجتمع المختلفة، حيث انخفضت الحركة التجارية إلى حد بعيد، وحجم البضائع الوارد من الخارج إلى قطاع غزة أيضاً انخفض، والقدرة الشرائية للمواطنين انخفضت، بسبب فقدان الكثير لأعمالهم من العاملين بالقطاع الخاص، وتعطلت أعمال البعض الآخر ممن يعملون بنظام القطعة و(المياومة).





الحديث يدور عن خسائر تقدر بملايين الدولارات، خسرها القطاع الخاص بقطاع غزة، نتيجة حالة الطوارئ، التي تعيشها فلسطين، وكل تلك المعطيات، أثرت على دافعي الضرائب، وبالتالي انعكس بشكل مباشر على إيرادات وزارة المالية.





ونتمنى من الله، ألا نصل للمرحلة التي يكون فيها خفض لرواتب الموظفين، بسبب أزمة (كورونا)، لأن راتب الموظف منخفض من الأساس، وما نقوم بصرفه لهم شهرياً يقدر بـ 40% من راتبهم، وربما أقل أو أكثر بقليل، لذلك الأمر لا يحتمل المزيد من الخصومات، وسنسعى لأن نحافظ على هذا الحد، برغم انخفاض إيراداتنا.





وزارة المالية، وبرغم الظروف الصعبة التي تعانيها، وانخفاض حجم إيراداتها، لكن لن تتخلى عن مسؤولياتها، وسنبقى دعماً وعوناً وسنداً للموظفين الحكوميين، الذين هم على رأس عملهم.





كما سنكون عوناً وسنداً لكل الوزارات العاملة في ميدان الطوارئ كوزارات الصحة، والداخلية، والشؤون الاجتماعية، ونطالب أيضاً بضرورة رفع الحصار المفروض على غزة أساساً، قبل هذه الأزمة، الذي يؤثر تأثيراً كبيراً بشكل فعلي ومباشر على إيرادات وزارة المالية، ويمنعها من القيام بمهامها كمان يجب، وكما ينبغي.





نصرف رواتب الموظفين أقل من النصف، ونحاول أن نلبي كل الاحتياجات المطلوبة منا تجاه القطاع الخاص، وتجاه الموردين، بحدها المُتاح، وليس كما يجب، ونطالب بالإفراج عن حصة غزة من ضريبة المقاصة، وصرف هذه المبالغ في غزة؛ لتحسين الأوضاع.



لماذا لم تلبِّ البنوك طلبكم بوقف الخصومات من رواتب الموظفين؟



هذا هو الوزر الذي تحملناه ولا علاقة لنا به، للبنوك مبرراتها، ولكن أنا لست هنا للدفاع عن البنوك، ولكن أنا أطالب البنوك بالفترة المقبلة، إن استمرت الأزمة لا قدر الله، بإيقاف جميع الخصومات من رواتب الموظفين.