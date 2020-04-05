دولي

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 46

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 46
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد وفيات فيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 46  شخصًا، إضافة إلى 127 بحالة خطيرة.

وشهد صباح اليوم الأحد، الإعلان عن وفيتين، حيث أفاد موقع (اللا) بوفاة مسن إسرائيلي، جراء إصابته بفيروس (كورونا)، فيما توفي آخر بوقت لاحق.

وارتفع عدد المصابين إلى 8,018 بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية (كان) بأن مندوب العائلات سيقدم دعوى قضائية تمثيلية ضد وزارة الصحة وشبكة بيت المسنين بزعم أنه لم يتم الرقابة كما يجب على المسنين، وتم توفير المال بدلا من رعاية المسنين.

وذكرت أن النقص بالمواد المخبرية، يحول دون مضاعفة الفحوصات في إسرائيل، حيث كان من المفروض أن يجرى بداية منذ هذا الأسبوع 15 ألف فحص يوميا.

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