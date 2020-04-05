توقعات بإجراء 6000 فحص لفيروس (كورونا) بالمجتمع العربي

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رام الله - دنيا الوطن

بدأت محطة "إفحص وانطلق" العمل أمس السبت، في قرية عرعرة في منطقة ميس الريم وادي عارة، وذلك لفحص فيروس (كورونا).



ووفق موقع (عرب 48) فقد تواجد خلال افتتاح المحطة التالية في وادي عارة، كل من النائب عن القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ورئيس مجلس عارة عرعرة المحلي، المحامي مضر يونس.



ومن المتوقع وصول 400 شخص لفحص (كورونا) اليوم في محطه وادي عارة، وقال النائب جبارين: " نرى الإقبال جيد لإجراء فحص (كورونا)، وحيث تم إجراء أكثر من 100 فحص، وهناك توقع بإجراء 400 فحص، ومن المتوقع أن نصل إلى ستة آلاف فحص في المجتمع العربي.



وأضاف: "أدعو أهلنا في وادي عارة وفي كل بلداتنا، وبالأخص من يشعرون بأعراض المرض مثل الحمى والسعال، بالاتصال فورًا بنجمة داوود الحمراء، وتنسيق ساعة اليوم للوصول للمحطة؛ لإجراء الفحص، وهو يستغرق دقائق معدودة فقط، مع تمنياتي لأهلنا بالصحة والسلامة".



من جانبه قال المحامي يونس، لقد وصلنا إلى عدد هائل من إجراء الفحوصات، وهذا يؤكد على اهتمام المواطنين بالالتزام بإجراء فحص (كورونا).



وطالب يونس بالالتزام بالتعليمات والإرشادات بالتزام المنازل، وذلك بهدف منع انتشار الفيروس في البلدات العربية.