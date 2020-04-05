دولي

وفيات جديدة بفيروس كورونا في الصين

وفيات جديدة بفيروس كورونا في الصين
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الصين، اليوم الأحد، 30 حالة إصابة بفيروس (كورونا) في البر الرئيسي للصين، بارتفاع 19 حالة عن أمس السبت.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان اليوم الأحد، إن 25 حالة تم الإبلاغ عنها يوم السبت، تتعلق بأولئك الذين دخلوا البلاد من الخارج، مقارنة بـ 18 حالة مماثلة تم الإبلاغ عنها قبل يوم.

ووفق وكالة (شينحخوا) فقد أبلغ البر الرئيسي حتى الآن، عن ما مجموعه 81669 حالة إصابة، في حين زاد عدد الوفيات ثلاث حالات جديدة؛ ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 3329.

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