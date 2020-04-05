كورونا: 80 حالة مؤكدة جديدة و25 وفاة بالجزائر

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الناطق الرسمي الجزائري للجنة رصد ومتابعة فيروس (كورونا) جمال فورار، تسجيل 80 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا) في الجزائر؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.251 حالة مؤكدة، إضافة إلى 25 وفاة جديدة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 130 حالة.



يأتي ذلك، في وقت أعلن فيه عن توسيع إجراء الحجر الجزئي إلى كافة ولايات البلاد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.



وأوضح فورار خلال الندوة الصحفية اليومية المخصصة لتطور جائحة فيروس (كورونا)، أن الـ 1.251 حالة مؤكدة سُجلت على مستوى 43 ولاية في حين سُجلت الوفيات بـ 27 ولاية.



وأكد أن 50% من الوفيات، كانت بولايتي البليدة (34 حالة) والجزائر العاصمة (32 حالة).



وأضاف الناطق الرسمي باسم اللجنة، أن 721 شخصاً من بين المرضى من الذكور، بينما يبلغ عدد المصابات 530.