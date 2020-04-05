الصحة بغزة تعلن إجراءات إنهاء الحجر الصحي في مراكز القطاع

فحص (PCR) لكل النزلاء خلال الفترة ما بين 18-20 يوم من تاريخ الحجر. خلو جميع الفحوصات المخبرية للنزلاء من أي إصابة بفيروس (كوفيد-19). معاينة جميع النزلاء والتأكد من خلوهم من أي اعراض تنفسية مثل: ارتفاع حرارة والسعال. في حال ظهور أي أعراض تنفسية لأحد النزلاء يتم فحص (PCR) ويتم تأجيل إنهاء الحجر. لا يوجد هناك حاجة لسحب عينة (PCR) للطواقم الصحية والأمنية وعمال شركة النظافة في حال خلو جميع النزلاء من أي اصابة بالفيروس. يتم إنهاء الحجر صباح اليوم الثاني والعشرين. تطهير المدارس بعد اخلائها ب 24 ساعة بدءا بتنظيفها وغسلها ومن ثم تطهيرها وفتح جميع النوافذ. يمكن إعادة استخدام المدرسة بعد 24 ساعة من التطهير. إعطاء نشرة إرشادية للمغادرين.

يذكر، أن وزارة الصحة ممثلة بالطواقم الطبية المختلفة تتابع صحياً 1897 مستضافاً داخل 27 مركزاً للحجر الصحي موزعة على محافظات قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، عن الإجراءات التي ستتم لإنهاء الحجر الصحي، مراكز الحجر في القطاع.وقال كمال موسى، مدير العلاقات العامة بالوزارة، لوكالة الرأي الحكومية: إن إجراءات إنهاء فترة الحجر 21 يوماً، ستكون كالتالي: