الصحة بغزة تعلن إجراءات إنهاء الحجر الصحي في مراكز القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، عن الإجراءات التي ستتم لإنهاء الحجر الصحي، مراكز الحجر في القطاع.
وقال كمال موسى، مدير العلاقات العامة بالوزارة، لوكالة الرأي الحكومية: إن إجراءات إنهاء فترة الحجر 21 يوماً، ستكون كالتالي:
أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، عن الإجراءات التي ستتم لإنهاء الحجر الصحي، مراكز الحجر في القطاع.
وقال كمال موسى، مدير العلاقات العامة بالوزارة، لوكالة الرأي الحكومية: إن إجراءات إنهاء فترة الحجر 21 يوماً، ستكون كالتالي:
- فحص (PCR) لكل النزلاء خلال الفترة ما بين 18-20 يوم من تاريخ الحجر.
- خلو جميع الفحوصات المخبرية للنزلاء من أي إصابة بفيروس (كوفيد-19).
- معاينة جميع النزلاء والتأكد من خلوهم من أي اعراض تنفسية مثل: ارتفاع حرارة والسعال.
- في حال ظهور أي أعراض تنفسية لأحد النزلاء يتم فحص (PCR) ويتم تأجيل إنهاء الحجر.
- لا يوجد هناك حاجة لسحب عينة (PCR) للطواقم الصحية والأمنية وعمال شركة النظافة في حال خلو جميع النزلاء من أي اصابة بالفيروس.
- يتم إنهاء الحجر صباح اليوم الثاني والعشرين.
- تطهير المدارس بعد اخلائها ب 24 ساعة بدءا بتنظيفها وغسلها ومن ثم تطهيرها وفتح جميع النوافذ.
- يمكن إعادة استخدام المدرسة بعد 24 ساعة من التطهير.
- إعطاء نشرة إرشادية للمغادرين.
يذكر، أن وزارة الصحة ممثلة بالطواقم الطبية المختلفة تتابع صحياً 1897 مستضافاً داخل 27 مركزاً للحجر الصحي موزعة على محافظات قطاع غزة.
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