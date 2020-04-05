شؤون فلسطينية

أجواء حارة وارتفاع ملموس على درجات الحرارة بفلسطين

أجواء حارة وارتفاع ملموس على درجات الحرارة بفلسطين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو، اليوم الأحد، غائماً وجافا ومغبرا ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات ليصبح الجو حارا في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات ليصبح الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية،وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-12 18-9 17-8 بيت لحم 28-12 18-9 17-8
رام الله والبيرة 27-11 17-8 16-7 طولكرم 34-16 21-14 20-13
نابلس 29-13 19-10 18-9 قلقيلية 34-16 21-14 20-13
جنين 30-14 22-12 21-11 سلفيت 28-12 18-9 17-8
طوباس 30-14 22-12 21-11 روابي 29-13 19-10 18-9
الخليل 27-11 17-8 16-7 غزه 33-17 22-15 21-14
أريحا 32-17 27-15 26-14 خانيونس 33-17 22-15 21-14
الأغوار الشمالية 30-15 25-13 24-12 رفح 34-16 21-14 20-13

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