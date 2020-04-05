شؤون فلسطينية

جوجل للأخبار و"كاشف" ينظمان لقاء الكترونيا حول التحقق من المحتوى المضلل

جوجل للأخبار و"كاشف" ينظمان لقاء الكترونيا حول التحقق من المحتوى المضلل
رام الله - دنيا الوطن
نظم المرصد الفلسطيني للتحقق وضبط المهنية "كاشف"، بالتعاون مع غرفة الأخبار في شركة جوجل لقاءً الكترونيًا حول آليات وتقنيات التحقق، أعدته وقدمته زميلة التدريس في مبادرة جوجل للأخبار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سامية عايش.

وجرى اللقاء بمشاركة فريق المرصد، ونخبة من طلبة الإعلام في جامعات النجاح الوطنية، وفلسطين التقنية -خضوري، والقدس المفتوحة.

وتناول اللقاء عرضا تفصيليا لآلية استخدام أدوات جوجل للتحقق من الأخبار المضللة والصور ومقاطع الفيديو، وكيفية الاستفادة من محرك جوجل في عملية التحقق، وما يحتويه من تطبيقات للتحقق من الصور ومقاطع الفيديو وحسابات المستخدمين، والاستراتيجيات العلمية للتحقق.

وعبر مدير مركز شاهد لحقوق المواطن والتنمية المجتمعية كايد ميعاري عن شكره للزميلة سامية عايش ومبادرة جوجل للأخبار على سعيها الدؤوب لتطوير قدرات الصحفيين الفلسطينيين في مجال التحقق من المحتوى وكذلك الاستفادة من الأدوات التي تعزز عمق ومهنية المحتوى الإعلامي.

وأكد ميعاري أن المرصد الفلسطيني للتحقق وضبط المهنية " كاشف" سيعمل على نقل الخبرة التي تم اكتسابها لمجموعة جديدة من الزملاء الصحفيين خلال الأسابيع الأيام القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن المرصد يعتبر احد برامج مركز شاهد وتم اعماده من نقابة الصحفيين الفلسطينيين كمرصد معتمد لديها لرصد المحتوى المضلل ومصدريه.

ودعت النقابة كافة الزملاء والزميلات الصحفيين للتعاون مع النقابة في إنجاح عمل هذا المرصد بما يعزز المهنية الإعلامية وكما ندعو كافة المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية والخاصة للتعاون معنا في أي قضية تهمهم وتوقف الشائعات التي تمس نسيج مجتمعنا ووحدته.

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جوجل للأخبار و&#34;كاشف&#34; ينظمان لقاء الكترونيا حول التحقق من المحتوى المضلل

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