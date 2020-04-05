صندوق "وقفة عز" يبدأ عمله الاثنين برأس مال أولي خمسة ملايين دولار





وتتشكل الهيئة العامة للصندوق من 30 رجل اعمال وشخصيات اعتبارية، وقال ناصر الدين إن لجنة تنفيذية لإدارة العمل اليومي للصندوق سيعلن عنها غدا الاحد، "وسيبدأ عمله فورا"، مؤكدا أن جميع التبرعات النقدية التي اعلن عنها حتى الآن، من البنوك وبعض الشركات ورجال اعمال بصفتهم الشخصية، بلغت قيمتها حوالي 17 مليون شيكل (حوالي 5 ملايين دولار)، ستحول الى الصندوق، مضيفا ان القائمين على الصندوق يستهدفون جمع ما يعادل 20 مليون دينار اردني (حوالي 28 مليون دولار) قبل نهاية شهر رمضان، موضحا أن التبرع للصندوق لن يكون حكرا على رجال الأعمال "وانما سنستقبل من أي متبرع مهما كان تبرعه حتى لو 50 شيقلا.



وقال: إن هيئة الصندوق ستبدأ الاسبوع القادم، بالتواصل مع رجال الاعمال الفلسطينيين في اوروبا والاميركيتين ودول الخليج لحشد المزيد من الموارد للصندوق، معربا عن أمله في ان تقدم الشركات الكبيرة "بسخاء" لدعم موارد الصندوق.



وبحسب ناصر الدين، سيتركز عمل الصندوق في ثلاثة محاور، الأول: دعم مباشر لوزارة الصحة في جهودها لاحتواء الفيروس، والثاني دعم جهود وزارة الاشغال العامة في تسهيل حياة المواطنين، وكذلك جهود مواجهة الفيروس، والثالث اعانات نقدية مباشرة للمتعطلين عن العمل بسبب اجراءات الطوارئ، وسينحصر عمله داخل الأراضي الفلسطينية.



وقال ناصر الدين: إن الصندوق يعكس الشراكة الكاملة بين القطاع الخاص والحكومة في مواجهة الجائحة، خصوصا مع ضعف امكانيات الحكومة في ظل "التراجع الحاد" في ايراداتها والحصار الذي تواجهه لمقاومة "صفقة القرن".



وحول آلية اقرار الاعانات النقدية للمستحقين، قال ناصر الدين انها "ستكون بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث ستقدم الوزارة توصياتها على ان تقوم اللجنة التنفيذية للصندوق بدراستها واتخاذ القرار بشأنها".



رام الله - دنيا الوطنقال طلال ناصر الدين، رئيس صندوق "وقفة عز" الذي شكلته الحكومة والقطاع الخاص لإسناد جهود مواجهة تفشي فيروس "كورونا": إن الصندوق سيبدأ عمله رسميا، بعد غد الاثنين، برأس مال أولي يصل الى 5 ملايين دولار.وأوضح ناصر الدين، في مقابلة مع تلفزيون فلسطين، اليوم السبت، أن الصندوق سيختص باستقبال التبرعات النقدية، وخصوصا من رجال الاعمال في فلسطين والشتات، مضيفا ان حسابا موحدا للصندوق سيتم الاعلان عنه غدا الأحد، فيما ستبقى التبرعات العينية توزع مباشرة عبر المحافظات واللجان التي شكلتها، وفق وكالة (وفا).