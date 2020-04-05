محافظ بيت لحم يعلن إغلاق منطقة برك سليمان السياحية

برك سليمان

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ بيت لحم، كامل حميد، مساء اليوم السبت، إغلاق منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم.



وطالب حميد عبر رسالة صوتية، من الجهات ذات العلاقة تنفيذ القرار فور اً، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكان حميد أصدر قراره عقب تسجيل أربع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في ارطاس جنوب بيت لحم، مساء اليوم السبت، معلنا عن تشديد الإجراءات الأمنية المفروضة على المحافظة.