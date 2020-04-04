ترامب: سيكون هناك الكثير من الموتى خلال الأسابيع المقبلة بسبب (كورونا)

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيكون هناك الكثير من الموتى خلال الأسابيع المقبلة بسبب فيروس (كورونا)، مضيفاً: "كورونا انتشر في لويزيانا بشكل متسارع للغاية".



وأضاف ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، مساء السبت: "العالم لم يشهد مثل هذه الظروف منذ زمن بعيد، وسنقدم المزيد من الدعم لمساعدة نيويورك لمواجهة الوباء، ونتوقع المزيد من الوفيات خلال الأسبوعين المقبلين بسبب كورونا".





رام الله - دنيا الوطن