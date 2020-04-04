ترامب: سيكون هناك الكثير من الموتى خلال الأسابيع المقبلة بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيكون هناك الكثير من الموتى خلال الأسابيع المقبلة بسبب فيروس (كورونا)، مضيفاً: "كورونا انتشر في لويزيانا بشكل متسارع للغاية".
وأضاف ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، مساء السبت: "العالم لم يشهد مثل هذه الظروف منذ زمن بعيد، وسنقدم المزيد من الدعم لمساعدة نيويورك لمواجهة الوباء، ونتوقع المزيد من الوفيات خلال الأسبوعين المقبلين بسبب كورونا".
وأضاف ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، مساء السبت: "العالم لم يشهد مثل هذه الظروف منذ زمن بعيد، وسنقدم المزيد من الدعم لمساعدة نيويورك لمواجهة الوباء، ونتوقع المزيد من الوفيات خلال الأسبوعين المقبلين بسبب كورونا".
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