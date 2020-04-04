الداخلية بغزة: مارس الماضي سجل انخفاضاً بمعدلات الجريمة والقضايا الجنائية

قال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إياد البزم، إنه في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الداخلية والأمن الوطني، بكافة أجهزتها الأمنية والشرطية، القيام بواجبها في تنفيذ خطة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، فقد سجّل شهر مارس الماضي انخفاضاً في معدلات الجريمة والقضايا الجنائية في قطاع غزة.



وأوضح البزم، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء السبت، أن ذلك يأتي مقارنة بنفس الفترة من الأعوام الماضية، مما يدلل على وعي شعبنا وتكاتفه في هذه المرحلة الصعبة، وقدرة الأجهزة الأمنية والشرطية على القيام بواجبها في كل الظروف.







رام الله - دنيا الوطن