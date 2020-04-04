إحراق برج لشبكات 5G ببريطانيا بعد مزاعم عن تسببها بنشر كورونا

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أقدم أشخاص على إحراق أحد أبراج الإنترنت المزودة بخدمة 5G في بريطانيا، وذلك لإيمانهم بنظرية مؤامرة تقول إن إشعاعاتها هي مصدر تفشي فيروس كورونا المستجد.



وتصاعد الإيمان بهذه المؤامرة المزعومة عقب انتشار فيديو تم تصويره بمؤتمر صحفي أميركي، ادعى بأن إفريقيا لم تتأثر بفيروس كورونا كونها خالية من شبكات 5G، وفق قناة الحرة.



وسرعان ما فندت منظمة الصحة العالمية هذه المؤامرة بإعلانها عن تسجيل آلاف الإصابات بعدوى فيروس كورونا في إفريقيا.



وأكدت الحكومة البريطانية "عدم وجود إثبات بأن شبكات 5G لها علاقة بكوفيد-19".



ووجهت انتقادات نحو مشاهير روجوا لنظرية المؤامرة حول إشعاعات الشبكة، بما فيهم جيسن غاردينر وكالوم بيست، الذين شاركوا ادعاءات تقول إن إشعاعات 5G تؤثر على الجهاز المناعي.



ولا تزال نظرية المؤامرة المزعومة تشهد تداولا واسعا عبر تطبيق واتساب ووسائل التواصل الاجتماعي، مرفقة بتسجيل صوتي طويل يتحدث عنها مثيرا الذعر بين المجتمعات.



ويتم استهداف مهندسي شبكات الاتصال حاليا بتهديدات عبر فيسبوك يشجع بعض المتهورين فيها بعضهم البعض على حرق المزيد من أبراج 5G.



ولا تزال التحقيقات جارية بشأن برج الاتصالات الذي تم حرقه في بيرمينغهام ليلة الجمعة.



وتسببت النيران بتدمير برج الاتصالات البالغ ارتفاعه 70 قدما.