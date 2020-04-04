تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بقصرة وعدد اليوم يرتفع لـ 23

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشابة عشرينية من قصرة جنوب نابلس، ما يرفع حصيلة إصابات، اليوم السبت، إلى "23" إصابة، ومجمل الإصابات إلى 217 إصابة.



وأشار ملحم في بيان للمتحدث الرسمي، مساء اليوم السبت، إلى أن الإصابة الجديدة لشابة (22 عاما) من قصرة جنوب نابلس، نقلت إليها العدوى من زوجها الذي سجلت إصابته يوم أمس، وقد جرى نقلها إلى الحجر الصحي في مركز الثريا بمدينة نابلس.



وقال ملحم إن اصابات اليوم كانت على النحو التالي: "3" إصابات في بيتونيا، وإصابة واحدة في قراوة بني زيد بمحافظة رام الله والبيرة، و4 إصابات في قطنة، وإصابة واحدة في الجديرة، وإصابة واحدة في بيت عنان شمال غرب القدس، وإصابتان في مخيم طولكرم، وإصابتان في صوريف، وإصابتان في حلحول، وإصابة واحدة في سعير ، وإصابة واحدة في يطا جنوب الخليل، و4 إصابات في ارطاس جنوب بيت لحم.