شؤون فلسطينية

"دائرة وكالة الغوث في "الديقراطية" تدعو (أونروا) للتعاطي بمسؤولية مع تداعيات (كورونا)

"دائرة وكالة الغوث في "الديقراطية" تدعو (أونروا) للتعاطي بمسؤولية مع تداعيات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
دعت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (أونروا) إلى التعاطي مع تداعيات فيروس (كورونا) بشكل أكثر إيجابية سواء ما له علاقة بموظفيها وضرورة توفير كل اشكال الدعم لهم، او لناحية توفير المقومات الاقتصادية للمواجهة المشتركة لهذا الوباء.

كما دعت إلى التدقيق في المعلومات التي أبرزها بعض النواب بشأن مركز الحجر الصحي في سبلين وضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الصحية التي وضعتها وزارة الصحة اللبنانية.

واعتبرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" أن المشكلة المالية التي تشهدها وكالة الغوث، وان كنا نتفهم اسبابها، إلا أنها لا تبرر أي إهمال فيما يتعلق ببعض الثغرات التي يمكن لهذا الوباء ان يتسلل من خلالها. 

لذلك ندعو الى تعزيز التعاون والتنسيق بين (أونروا) وجميع منظمات الامم المتحدة وطلب المساعدة، الصحية والمادية والتقنية منها، لبث رسالة اطمئنان الى اللاجئين الفلسطينيين بشأن جهوزية (أونروا) واجهزتها المختلفة وقدرتها على التعامل السريع مع اي طارئ.

واعتبرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية"، أن الاوضاع الاقتصادية للاجئين الفلسطينيين وصلت الى مستويات متقدمة من الخطورة تتطلب خطة طوارئ اغاثية عاجلة تستجيب للاحتياجات المتزايدة بعيدا عن كل اشكال الاستنساب التي تسعى الى التمييز بين فئات الشعب الفلسطيني التي تكتوي جميعها بنار الازمة الاقتصادية وبتداعيات العزل المنزلي الذي يجب ان نحرص جميعا على انجاحه من خلال توفير المقومات الحياتية والمعيشية بما يضمن مواجهة وباء كورونا بطريقة افعل.

ودعت "دائرة وكالة الغوث" (أونروا) إلى اعادة النظر بقراراتها المجحفة بشأن العاملين المياومين في القسم الصحي، من اطباء وممرضين، وتعتبر ان المرحلة الراهنة تتطلب التعاطي بنفس انساني يراعي الواقع الصعب للموظفين، خاصة الموظفين المياومين والعاملين في المجال الصحي الذين وقف العالم مصفقا لجهودهم وتضحياتهم.. وهو ما يدعونا الى تأكيد دعمنا لمطالب العاملين ودعوة (أونروا) الى التراجع عن قراراتها المجحفة بحقهم، وان اجراءات الوقاية لا يمكن ان تبرر لـ (أونروا) رمي موظفيها في المجهول.

ودعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" ختاما الدولة اللبنانية إلى شمول اللاجئين الفلسطينيين بحزمة المساعدات الاقتصادية التي اقرها مجلس الوزراء وذلك انسجاما مع مواقف رئيس الجمهورية "أن الدولة ستؤمن الحماية لجميع المواطنين والمقيمين"، ونظرا لأن اجراءات التعبئة العامة طالت الفلسطينيين كما اللبنانيين، فان واجب ومسؤولية الدولة هو التعاطي مع تداعيات تفشي الوباء بشكل اخوي وانساني بعيدا عن اي تمييز لا يخدم احدا.

أخبار ذات صلة

البرغوثي: إسناد ودعم عمال فلسطين هو الاستراتيجية المثلى لمقاومة (كورونا)

البرغوثي: إسناد ودعم عمال فلسطين هو الاستراتيجية المثلى لمقاومة (كورونا)

&#34;بوليتكنك فلسطين&#34; تُقدم للصحة جهازاً مختبرياً خاصاً بمضاعفة سرعة تحضير العينات لفحص (كورونا)

"بوليتكنك فلسطين" تُقدم للصحة جهازاً مختبرياً خاصاً بمضاعفة سرعة تحضير العينات لفحص (كورونا)

إصابة فتى بحادث سير في خانيونس

إصابة فتى بحادث سير في خانيونس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في كفر قدوم

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في كفر قدوم

جنين: ضبط ثماني مركبات والقبض على ثلاثة أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ

جنين: ضبط ثماني مركبات والقبض على ثلاثة أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ

اعتقال شخص حاول تهريب ستة آلاف طبق بيض إلى (معاليه أدوميم)

اعتقال شخص حاول تهريب ستة آلاف طبق بيض إلى (معاليه أدوميم)

التنمية الاجتماعية تُسلّم مركز الشيخة فاطمة لبلدية بيت أمر كمركز للعزل

التنمية الاجتماعية تُسلّم مركز الشيخة فاطمة لبلدية بيت أمر كمركز للعزل

وزيرة الصحة: منحنى الإصابات ما زال صاعداً وسيستمر لأسبوعين قادمين

وزيرة الصحة: منحنى الإصابات ما زال صاعداً وسيستمر لأسبوعين قادمين

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

&#34;دائرة وكالة الغوث في &#34;الديقراطية&#34; تدعو (أونروا) للتعاطي بمسؤولية مع تداعيات (كورونا)

"دائرة وكالة الغوث في "الديقراطية" تدعو (أونروا) للتعاطي بمسؤولية مع تداعيات (كورونا)

البرغوثي: إسناد ودعم عمال فلسطين هو الاستراتيجية المثلى لمقاومة (كورونا)

البرغوثي: إسناد ودعم عمال فلسطين هو الاستراتيجية المثلى لمقاومة (كورونا)

&#34;بوليتكنك فلسطين&#34; تُقدم للصحة جهازاً مختبرياً خاصاً بمضاعفة سرعة تحضير العينات لفحص (كورونا)

"بوليتكنك فلسطين" تُقدم للصحة جهازاً مختبرياً خاصاً بمضاعفة سرعة تحضير العينات لفحص (كورونا)

إصابة فتى بحادث سير في خانيونس

إصابة فتى بحادث سير في خانيونس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في كفر قدوم

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في كفر قدوم

جنين: ضبط ثماني مركبات والقبض على ثلاثة أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ

جنين: ضبط ثماني مركبات والقبض على ثلاثة أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ

اعتقال شخص حاول تهريب ستة آلاف طبق بيض إلى (معاليه أدوميم)

اعتقال شخص حاول تهريب ستة آلاف طبق بيض إلى (معاليه أدوميم)

التنمية الاجتماعية تُسلّم مركز الشيخة فاطمة لبلدية بيت أمر كمركز للعزل

التنمية الاجتماعية تُسلّم مركز الشيخة فاطمة لبلدية بيت أمر كمركز للعزل

منوعات

الظهور الأول لابنة ياسمين عبد العزيز بعد أن أصبحت شابة.. تُنافسها جمالاً

الظهور الأول لابنة ياسمين عبد العزيز بعد أن أصبحت شابة.. تُنافسها جمالاً

خبر مقتل قصي خولي يثير ضجة

خبر مقتل قصي خولي يثير ضجة

أزمة قلبية حادة تودي بحياة فنان قدير

أزمة قلبية حادة تودي بحياة فنان قدير

تبرعت بمليون دولار بعد اكتشافها الكارثة.. مغنية شهيرة وابنها يصابان بفيروس كورونا

تبرعت بمليون دولار بعد اكتشافها الكارثة.. مغنية شهيرة وابنها يصابان بفيروس كورونا

حلم زينة &#34;العجيب&#34; بالرئيس السيسي يُفجر موجة سخرية ضدها

حلم زينة "العجيب" بالرئيس السيسي يُفجر موجة سخرية ضدها

أحمد السقا يفاجئ جمهوره بـ &#34;لوك&#34; جديد

أحمد السقا يفاجئ جمهوره بـ "لوك" جديد

الشرطة تقتحم موقع تصوير مسلسل باسل خياط.. ماذا حدث؟

الشرطة تقتحم موقع تصوير مسلسل باسل خياط.. ماذا حدث؟

يزيد الراجحي يشرح طريقة إعداد &#34;الكبسة&#34;.. والسر الذي لايعلمه سوى ثلاثة طباخين بالعالم

يزيد الراجحي يشرح طريقة إعداد "الكبسة".. والسر الذي لايعلمه سوى ثلاثة طباخين بالعالم

شاهد: فيروز تصلي لأجلنا

شاهد: فيروز تصلي لأجلنا

بعد إضراب عن الطعام دام 288 يوما.. نهاية مأساوية لفنانة شعبية تركية

بعد إضراب عن الطعام دام 288 يوما.. نهاية مأساوية لفنانة شعبية تركية

عربي

13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

افتتاح مشروعات قومية كبرى في مصر للعام المقبل بسبب (كورونا)

افتتاح مشروعات قومية كبرى في مصر للعام المقبل بسبب (كورونا)

تونس تدخل مرحلة الذروة لانتشار فيروس (كورونا)

تونس تدخل مرحلة الذروة لانتشار فيروس (كورونا)

الإمارات توجه دعوة لمواطنيها لمنع تفشي فيروس (كورونا)

الإمارات توجه دعوة لمواطنيها لمنع تفشي فيروس (كورونا)