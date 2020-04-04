البرغوثي: إسناد ودعم عمال فلسطين هو الاستراتيجية المثلى لمقاومة (كورونا)

مصطفى البرغوثي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: إن إسناد ودعم العمال الفلسطينيين، وخاصة العاملين في أراضي عام 48، يمثل الاستراتيجية الفعالة الحقيقية لمقاومة انتشار وباء (كورونا) ولمنع انتقاله من المصانع والورش الإسرائيلية للمدن والقرى الفلسطينية.



وذكَر البرغوثي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن العمال الفلسطينيين، الذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، يضطرون اضطرارا للعمل في الداخل من أجل توفير لقمة العيش لأبنائهم و لعائلاتهم، وبالتالي فلا بد من خطة وطنية رسمية شاملة لتوفير الدعم المادي والمعيشي لهم خلال أزمة وباء (كورونا) حتى يتوقفوا عن الذهاب للعمل في الداخل وفي المستعمرات الاستيطانية التي أصبحت بؤرا لانتشار المرض.



وأكد البرغوثي على أهمية توفير الفحوصات الوقائية لهؤلاء العمال على مداخل قراهم ومدنهم عند عودتهم ومن ثم خضوعهم للحجر المنزلي 14 يوماً.



وقال البرغوثي: إن كثيراً من العمال لا يملكون رفاهية توفير غرفة خاصة لكل منهم لصغر حجم بيوتهم، وازدحامها بالقاطنين فيها، ولذلك نهيب بالمجالس البلدية و المحلية ولجان الطوارئ التي نحيي عملها أن توفر أماكن حجر جماعية في المنشآت العامة المتوفرة في كل بلدة أوحي، مع توفير الإسناد المعيشي الذي يليق بكرامة العمال في هذه الأماكن.



وقال البرغوثي: إن التكافل بين المؤسسات الرسمية و الشعبية و بين المواطنين مطلوب لاجتياز هذه الأزمة ولكسرالتصاعد في عدد الحالات المصابة بـ (كورونا).