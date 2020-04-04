عدد مرضى فيروس (كورونا) في إسرائيل يرتفع إلى 7851





وفي سياق مقابلة مع (القناة 13)، الليلة، أشار أردان إلى أن غالبية سكان حي (مئة شعاريم) حيث يقطنه متشددون يهود دينياً (حاريديم)، يتقيدون بالتعليمات باستثناء مجموعة متطرفة لا يعنيها أي شيء.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد مرضى فيروس (كورونا) في البلاد، بلغ 7851، بينهم 43 حالة وفاة.ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن من مجمل المصابين هناك 7059 وصفت حالتهم بالطفيفة، 165 متوسطة و 126 بحالة خطيرة".إلى ذلك، قال وزير الأمن الداخلي، غلعاد اردان إنه قد يتم تطبيق قيود الحركة المفروضة في "بني براك" على أماكن أخرى في إسرائيل، وفقا لنسبة الإصابة بفيروس (كورونا).