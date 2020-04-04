13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

سجل الأردن اليوم السبت، 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 323 حالة.



وقال وزير الصحة الأردنية، سعد جابر: إنه تم تسجيل 16 حالة شفاء، غادرت مستشفيات العزل اليوم، كما نقلت وكالة أنباء (سبتوتنيك).



وأصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قانون الطوارئ، الذي منح رئيس الوزراء، عمر الرزاز، سلطات كاسحة تقيد الحقوق المدنية والسياسية، قبل أن تعلن الحكومة الأردنية، حظر التجول قبل أسبوعين.



وتم نشر عشرات الآلاف من قوات الجيش والشرطة في جميع أنحاء البلاد، فيما تم حظر الحركة بين المحافظات والعاصمة.





رام الله - دنيا الوطن