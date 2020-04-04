"بوليتكنك فلسطين" تُقدم للصحة جهازاً مختبرياً خاصاً بمضاعفة سرعة تحضير العينات لفحص (كورونا)





وأكدت إدارة الجامعة، استعدادها الكامل لتقديم الدعم للحكومة في مواجهة هذه الأزمة من خلال فرق متخصصة، تقوم بالتواصل اليومي لتقديم دعم تقني وعلمي في هذه الأزمة الناتجة عن الجائحة الوبائية.





رام الله - دنيا الوطنفي إطار المساهمة والمسؤولية المجتمعية لمواجهة وباء (كورونا) وضمن التعاون القائم مع المؤسسات الحكومية المختلفة، قامت جامعة (بوليتكنك فلسطين) بمساندة مختبر وزارة الصحة، المتخصص بفحص فيروس (كورونا) ببيت لحم، من خلال تقديم جهاز كابينة مختبرية متخصة بتحضير عينات الفحص، لمضاعفة سرعة تحضير العينات لمرحلة الفحص.