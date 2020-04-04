شؤون فلسطينية

"بوليتكنك فلسطين" تُقدم للصحة جهازاً مختبرياً خاصاً بمضاعفة سرعة تحضير العينات لفحص (كورونا)

"بوليتكنك فلسطين" تُقدم للصحة جهازاً مختبرياً خاصاً بمضاعفة سرعة تحضير العينات لفحص (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
في إطار المساهمة والمسؤولية المجتمعية لمواجهة وباء (كورونا) وضمن التعاون القائم مع المؤسسات الحكومية المختلفة، قامت جامعة (بوليتكنك فلسطين) بمساندة مختبر وزارة الصحة، المتخصص بفحص فيروس (كورونا) ببيت لحم، من خلال تقديم جهاز كابينة مختبرية متخصة بتحضير عينات الفحص، لمضاعفة سرعة تحضير العينات لمرحلة الفحص. 

وأكدت إدارة الجامعة، استعدادها الكامل لتقديم الدعم للحكومة في مواجهة هذه الأزمة من خلال فرق متخصصة، تقوم بالتواصل اليومي لتقديم دعم تقني وعلمي في هذه الأزمة الناتجة عن الجائحة الوبائية.

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&#34;بوليتكنك فلسطين&#34; تُقدم للصحة جهازاً مختبرياً خاصاً بمضاعفة سرعة تحضير العينات لفحص (كورونا)

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