دولي

تسجيل 441 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية في فرنسا

تسجيل 441 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية في فرنسا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بلغ عدد الوفيات في فرنسا بسبب تفشي فيروس (كورونا)، 7560 وفاة، منذ الأول من آذار/ مارس 2020.

وقالت وزارة الصحة: إن عدد المصابين ارتفع من 64338 حالة إلى 68605، مسجلة 4267 إصابة في 24 ساعة الماضية، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكانت السلطات الصحية الفرنسية، أعلنت أمس تسجيل 1120 وفاة جراء الفيروس الفتاك، في المستشفيات ودور المسنين.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، السبت، عن إصابة حوالي 600 جندي فرنسي بفيروس (كورونا).

وقالت بارلي إن قرابة 600 جنودي أصيبوا بفيروس كورونا، وأضافت أنهم يراقبون الوضع عن كثب وتقوم بتكييف أجهزتها لمواجهة الفيروس.

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