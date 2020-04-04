تركيا: أكثر من 500 وفاة بفيروس (كورونا)

سجلت تركيا، اليوم السبت، 3013 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و76 حالة وفاة في البلاد، خلال اليوم الماضي.



ويعد هذا الرقم، أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين منذ بدء التفشي في البلاد، كما نقل موقع (روسيا اليوم)، فيما ارتفع عدد إصابات (كورونا) في البلاد إلى نحو 24 ألف حالة.



وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها اليوم السبت عبر (تويتر)، بارتفاع حصيلة الإصابات بعدوى فيروس (كورونا) "COVID-19" في تركيا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3013 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 20934 شخصا بعد أن كان المؤشر على مستوى 20921 أمس الجمعة.



وفي غضون ذلك، أعلن وزير الصحة التركي عن ارتفاع غير مسبوق لعدد المتعافين من المرض في البلاد بواقع 302 حالة في اليوم الماضي، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 786 حالة شفاء.



رام الله - دنيا الوطن