إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في كفر قدوم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء خلال مواجهات عنيفة مع جيش الاحتلال بعد اقتحامهم لبلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.



وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، أن قوات كبيرة من جنود الاحتلال اقتحموا البلدة تحت غطاء كثيف من إطلاق قنابل الغاز والرصاص الحي مما ادى الى اصابة العشرات بالاختناق بسبب

استهداف منازل المواطنين بالقنابل الغازية.



وأكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال تخللها اقتحام الجنود لمنازل المواطنين بعد تحطيم مداخلها الرئيسية ونصبوا فيها كمائن بهدف اعتقال الشبان دون تسجيل اعتقالات.



وأضاف شتيوي ان جنود الاحتلال يستغلون حالة انشغال العالم بمكافحة الوباء المنتشر ويصعدون من قمعهم بحق اهالي البلدة خاصة استهداف المنازل وساكنيها.