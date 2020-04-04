جنين: ضبط ثماني مركبات والقبض على ثلاثة أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ





كما ألقت القبض على ثلاثة أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأكدت الشرطة في بيانها، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا.





رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة في جنين، اليوم السبت، ثماني مركبات إنشائية، وقبضت على ثلاثة أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في المحافظة.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات من شرطة المحافظة نظمت جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة للتأكد من ضمان تنفيذ التعليمات الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين، ضبطت ثماني مركبات إنشائية عبارة عن ستة خلاطات، ورافعتي باطون.