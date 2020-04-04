اعتقال شخص حاول تهريب ستة آلاف طبق بيض إلى (معالي ادوميم)

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أفشلت وزارة الاقتصاد الوطني، وجهاز المخابرات العامة، بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية، والضابطة الجمركية، محاولة تهريب ستة آلاف طبق بيض، من بلدة العيزرية الى مستعمرة "معالي ادوميم".



وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي، اليوم السبت، أنه جرى اعتقال المهرب تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.



وأكدت أن طواقمها والأجهزة الامنية ستواصل ملاحقة المهربين والقبض عليهم وتحويلهم إلى جهات الاختصاص لإيقاع أقسى العقوبات بحقهم.