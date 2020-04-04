"الفلسطينية للمطاعم والفنادق" تصدر إعلاناً وتوضيحاً "مهمين" لأصحاب المنشآت العاملة بالقطاع السياحي







وقالت في إعلانها إنها "تأمل من أصحاب المنشآت العاملة في القطاع السياحي بكافة فروعه، الإسراع في إرسال كشوفات العاملين للضرورة القصوى".وقالت في توضيح عبر صفحتها على (فيسبوك): "تسعى الهيئة ومنذ اللحظات الأولى في أزمة (كورونا) بان تقف عند مسؤولياتها لأعضائها ولغير أعضائها، بأن تقوم ومن خلال علاقاتها بتوفير أي نوع من المساعدات لكي تستطيع تلك المنشآت بالصمود في مواجهة خطر الانهيار الكامل .وأضافت: "وفي هذا المقام نود التوضيح بان علاقة الهيئة فقط مع أصحاب المنشآت وليس العاملين، حيث تواصلنا وما زلنا نتواصل مع اصحاب المنشآت الإسراع في إرسال كشوفاتهم حسب الاصول، لكي يتم لإرسالها لذوي الاختصاص للوقوف بجانب القطاع السياحي".