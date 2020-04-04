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دولي

إيطاليا: تراجع عدد الحالات التي تستدعي عناية مركزة لأول مرة

إيطاليا: تراجع عدد الحالات التي تستدعي عناية مركزة لأول مرة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إيطاليا اليوم السبت،681 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 15,362.

ونقلت وكالة (فرانس برس) عن السلطات الإيطالية، تأكيدها بأن عدد الحالات التي تستدعي عناية مركزة، تراجعت لأول مرة.

يتبع..






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