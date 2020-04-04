إيطاليا: تراجع عدد الحالات التي تستدعي عناية مركزة لأول مرة

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رام الله - دنيا الوطنسجلت إيطاليا اليوم السبت،681 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 15,362.ونقلت وكالة (فرانس برس) عن السلطات الإيطالية، تأكيدها بأن عدد الحالات التي تستدعي عناية مركزة، تراجعت لأول مرة.