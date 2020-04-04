اندلاع مواجهات بين المواطنين وجنود الاحتلال في القدس وقلقيلية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت اليوم السبت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة عناتا شمال شرق القدس، بالتزامن مع إغلاق المفترق الرئيسي للبلدة وإعاقة حركة المواطنين.



وذكرت مصادر محلية أن الشبان، رشقوا الآليات العسكرية الإسرائيلية بالحجارة قبل أن تنسحب من البلدة، كما نقل موقع (حرية نيوز).



وفي قلقيلية اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اعتدت على المسيرة الأسبوعية المناهضة للجدار والاستيطان في بلدة كفر قدوم والمطالبة بفتح شارع البلدة الرئيس المغلق منذ سنوات.



ورشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة حيث أظهرت لقطات مصورة سقوط أحد الجنود خلال محاولته الفرار من مواجهة أبناء كفر قدوم.