"الاقتصاد" تتلف نصف طن سلع منتهية الصلاحية في بلدة أبو ديس

وبيّن مدير مديرية الوزارة سعيد قريع، إحالة التاجر للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.





رام الله - دنيا الوطنأتلفت مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة القدس بالتعاون مع الضابطة الجمركية قبل قليل، نصف طن سلع تالفة عبارة عن فستق وينسون وبهارات، تم ضبطها في في محل تجاري في بلدة أبو ديس.