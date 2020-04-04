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افتتاح مشروعات قومية كبرى في مصر للعام المقبل بسبب (كورونا)

افتتاح مشروعات قومية كبرى في مصر للعام المقبل بسبب (كورونا)
كورونا - مصر
رام الله - دنيا الوطن
قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تأجيل افتتاح مشروعات قومية كبرى، من بينها المتحف المصري الكبير ونقل الموظفين الحكوميين للعاصمة الإدارية الجديدة، من العام الحالي إلى عام 2021، بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

وكان من المقرر افتتاح المتحف الجديد هذا العام كما كان من المقرر نقل المجموعة الأولى من الموظفين الحكوميين للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة في يونيو حزيران.

وجاء في بيان للرئاسة المصرية "وجه الرئيس بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التي كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي 2020 إلى العام القادم 2021، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية، وذلك نظرا لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد سواء على المستوى الوطني أو العالمي"، كما نقل موقع راديو (مونت كارلو).

وقالت حكومة السيسي من قبل إنها تريد البدء في نقل أعمال إدارة البلاد إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع على بعد 45 كيلومتراً تقريبا إلى الشرق من القاهرة في موعد قريب من منتصف العام الجاري.

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