محافظة القدس تُوجه تحذيراً بشأن شراء مقتنيات "اليهود" تزامناً مع حلول أعيادهم

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رام الله - دنيا الوطن

دعت محافظة القدس، المواطنين إلى عدم شراء أي مقتنيات ممن يستبدلها "اليهود" تزامناً مع حلول "عيد الفصح اليهودي"، ويقومون ببيعها لأبناء شعبنا، خشية انتشار فيروس (كورونا).



وقالت محافظة القدس في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن المتدينين اليهود، عادة ما يقومون بتبديل أثاث منازلهم ومقتنياتهم المختلفة مع حلول "عيد الفصح اليهودي"، ويبيعونها لأبناء شعبنا، وأن هذه المقتنيات قد ينتقل عبرها فيروس (كورونا)، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وقال محافظ القدس، عدنان غيث: إن الواجب الوطني، يحتم على أبناء شعبنا الفلسطيني، عدم شراء أي مقتنيات أو أثاث أو معدات من الإسرائيليين في الوقت الحالي، إذ إن شراءها قد يسهم في انتشار فيروس (كورونا) ونقله إلى أبناء شعبنا الفلسطيني، خاصة في ظل انتشاره بشكل كبير في أحياء المتدينين اليهود.