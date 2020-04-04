سلطات الاحتلال تُجبر وزير القدس على ارتداء كمامة ملوثة بالدماء

فادي الهدمي

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، ما أقدمت علية سلطات الاحتلال، ومصلحة السجون الإسرائيلية، من إجبار وزير القدس فادي الهدمي، على ارتداء كمامه ملوثة بالدماء، خلال فترة اعتقاله يوم أمس الجمعة، إضافة إلى الاعتداء عليه بالضرب والتنكيل.



ووصفت وزيرة الصحة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ماتعرض له الوزير الهدمي "جريمة حرب بشعة" من خلال تعريضه لخطر العدوى المتعمد، والإصابة بالأمراض نتيجة إجباره على ارتداء كمامة ملوثة، وهو ما يخالف كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.



وحملت وزيرة الصحة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى داخل السجون، خصوصاً مع تفشي فيروس (كورونا)، وعدم توفير مايلزم لهم من مواد طبية ومستلزمات للوقاية والتعقيم، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى.



ودعت الكيلة المجتمع الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لسرعة التدخل لوقف هذه الممارسات التي من شأنها أن تساعد في نشر الأمراض المختلفة بين صفوف الأسرى، وخصوصاً فيروس (كورونا).